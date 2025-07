Apre “Il Gelato Dalla Luna”: il sogno per i ragazzi disabili si avvera a Paderno Dugnano

Un sogno che si avvera: sabato 12 luglio a Paderno Dugnano apre “Il Gelato Dalla Luna”, la gelateria artigianale sociale dell’associazione limbiatese “Voglio la luna”. Era un obiettivo coltivato da tempo dall’associazione impegnata a promuovere, organizzare e realizzare interventi a favore dell’integrazione dei soggetti disabili.

«Un sogno che diventa realtà– confermano dall’associazione – il Gelato Dalla Luna apre e siamo pronti a far assaggiare il nostro gelato artigianale, creato con passione e un cuore grande. Siamo una gelateria sociale dove l’inclusione è il nostro ingrediente segreto più importante. Abbiamo tantissime opzioni deliziose e sicure anche per chi è gluten-free ed aspettiamo tutti per condividere un momento di dolcezza e gioia».

Apre “Il Gelato Dalla Luna”: da sabato 12 luglio in piazza della Divina Commedia

La gelateria aprirà in piazza della Divina Commedia 6. Una gelateria in sede fissa che consentirà di chiudere un cerchio, di raggiungere un obiettivo speciale. Lo scopo è quello di creare opportunità di lavoro per persone con disabilità, con autismo, con fragilità e anche quello di condividere l’idea che la fragilità può essere una risorsa per la comunità capace di contribuire al benessere collettivo.

In questi ultimi anni “Voglio la luna” ha saputo concretizzare obiettivi davvero stupendi. Dal suo primo ambiente multi-sensoriale nei locali di piazza Aldo Moro, a Limbiate, in attesa dell’ampliamento della propria sede, alla gelateria a Paderno. Un gustoso cono gelato per rinfrescarsi e per salutare col sorriso un sogno diventato realtà fortemente voluto dalla bella realtà limbiatese che per il prossimo fine settimana insieme alle famiglie dei ragazzi attende i golosi e tutti coloro che vogliono abbracciare con entusiasmo condiviso chi crede nei sogni e li trasforma in realtà.