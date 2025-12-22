Aperta a tempo di record la nuova rotatoria Einaudi-Wagner tra Seregno e Meda

Aperta alla circolazione la nuova rotatoria di via Einaudi – via Wagner, al confine tra Seregno e Meda. Sabato 20 dicembre i sindaci dei due comuni, Luca Santambrogio e Alberto Rossi, hanno battezzato la novità effettuando un sopralluogo per verificare il funzionamento della rotonda. “Finalmente, dopo 15 anni, una delle intersezioni più trafficate e strategiche dei nostri comuni ha un aspetto definitivo (le finiture saranno completate nel mese di marzo) e il risultato visivo e funzionale è evidente” dichiara Luca Santambrogio. “Un grazie ai tecnici dei due comuni e all’azienda che ha portato a termine, in tempi ben al di sotto di quanto previsto, la prima fase dei lavori. Durante questi giorni di chiusura abbiamo compreso quanto sia strategica questa intersezione e l’enorme flusso di traffico che la attraversa”.

La nuova rotatoria tra Seregno e Meda

La nuova rotatoria sostituisce finalmente quella provvisoria, il sopralluogo dei sindaci di Meda e Seregno

I lavori hanno comportato inevitabili disagi alla circolazione e da parte di alcune esercenti della zona a cavallo tra Meda e Seregno non sono mancate critiche in vista del Natale. Ma ora è arrivata la riapertura. “Mi torna in mente il ricordo di 16 anni fa, quando, da giovane assessore ai lavori pubblici, decidemmo insieme a Seregno di sostituire il semaforo, in una intersezione ad alta incidentalità, con una rotatoria provvisoria– ricorda Santambrogio – poi ci furono la Pedemontana e un’opera che non partiva, affidata a questa società, da lì emerse la decisione dei comuni di anticipare progettazione, fondi e realizzazione di quest’opera strategica. Buona percorrenza a tutti i nostri cittadini e ai molti “forestieri” che transitano e transiteranno da questa rotatoria” conclude Santambrogio.