Anteas inaugura un nuovo pulmino per i trasporti sociali grazie alle imprese di Vimercate

La pubblicità si trasforma in solidarietà non è solo uno slogan, ma la realtà per Anteas, che mercoledì mattina 1° marzo ha potuto inaugurare insieme all’amministrazione di Vimercate un mezzo per il trasporto sociale. Tutto ciò è stato reso possibile grazie alla stretta collaborazione con Società Alter S.r.l. di Giussano, licenziataria del marchio PulminoAmico che ha raccolto la sponsorizzazione di tante imprese e negozi del territorio per regalare un Fiat Doblò attrezzato per trasferire persone con disabilità nei diversi centri educativi.

Anteas inaugura un nuovo pulmino e il presidente Puglia

“Voglio ringraziare veramente tutti di cuore per questo dono generoso – ha detto il presidente di Anteas Alfredo Puglia – che ci permette di fare un servizio in più sul territorio. Inoltre vorrei evidenziare come l’amministrazione comunale che ci ha dato il patrocinio abbia saputo valorizzare le risorse presenti sul territorio”. A fare gli onori di casa a Palazzo Trotti durante la cerimonia ci hanno pensato il sindaco Francesco Cereda e l’assessore ai Servizi Sociali Maria Teresa Foà che hanno parlato di “un risultato ottenuto grazie al lavoro collettivo di tutta la comunità e siamo orgogliosi di aver potuto connettere diverse realtà per questo progetto”. Proprio il primo cittadino insieme a Puglia, ha provveduto al taglio del nastro del nuovo mezzo circondati dai volontari e dagli sponsor.