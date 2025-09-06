Anche a Meda va in scena il Gp, ma delle macchine a pedali

Meda in festa per la patronale e il Palio. Sarà baciato dal sole questo fine settimana che combacia con la manifestazione più attesa dell’anno per Meda, ma si prevedono chiusure e modifiche alla viabilità. In occasione del Palio 2025, in particolare della giornata di lunedì 8 settembre, durante la quale è in programma la processione, con partenza dal Santuario Santo Crocifisso alle 20.30 e il consueto spettacolo pirotecnico, con inizio alle 22 all’Oratorio Santo Crocifisso, dalle 21 è prevista la chiusura al traffico veicolare di via Francia (tratto compreso tra via Indipendenza e via Cipressi), via Adua (tratto compreso tra via Cadorna e via Francia/piazza Del Lavoratore), piazza Del Lavoratore, tratto congiungente via Cantore con via Adua, via Cantore (tratto compreso tra via Francia e via Cadorna), via Besana (tratto compreso tra via Indipendenza e via Cantore).

Festa patronale e Palio a Meda, chiusure al traffico e deviazioni

Il traffico veicolare sarà deviato nelle vie limitrofe alle vie oggetto di chiusura. Dalle 20 alle 21.30, invece è prevista la chiusura al traffico veicolare di via S. Martino, piazza Vittorio Veneto, via Traversi (in deroga al transito riservato ai soli residenti), dalle 18 alle 22.30 (o fino a fine manifestazione), divieto di sosta con rimozione forzata nelle vie S. Martino, piazza Vittorio Veneto, piazza Volta, via Matteotti (tratto compreso tra piazza Volta e corso Italia), corso Italia (tratto compreso tra via Matteotti e via Oberdan), via Oberdan (tratto compreso tra corso Italia e via Petrarca), via Petrarca, via Carducci (tratto compreso tra via Vignoni e via Petrarca), via Vignoni (tratto compreso tra via Carducci e via Roma), via Roma, via Mazzini, piazza della chiesa (tratto a fronte dell’entrata principale), via Cantore (tratto compreso tra via Francia e via Cadorna), via Adua (tratto compreso tra via Cadorna e via Francia), via Besana (tratto compreso tra via Indipendenza e via Cantore) via Francia e piazza del Lavoratore, mentre dalle 20.30 alle 22.30 circa sarà chiusa al traffico veicolare piazza della chiesa.

A Meda la corsa delle macchinine a pedali in via Indipendenza

Domani, domenica 7, è invece in programma la spettacolare gara delle macchinine del Palio: il percorso inizia da via Indipendenza e terminerà su corso della Resistenza. Di conseguenza, dalle 15 a mezzanotte sono previste chiusure al traffico. Il Palio proseguirà il 14 settembre con sfilata dei carri e scenette all’oratorio Santo Crocefisso. Anche in questo caso previste modifiche alla viabilità in occasione della grande festa collettiva (info e dettagli sul sito del Comune).