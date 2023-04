Altri nove parchi inclusivi a Monza e Brianza con i fondi regionali

Vanno in larga parte nel Vimercatese i nuovi fondi stanziati dalla Regione Lombardia per la realizzazione di parchi gioco inclusivi – cioè con strutture adeguate anche ai bambini con disabilità – dell’ultimo bando aperto ai Comuni. Per Monza e Brianza si tratta in tutto di poco meno di 250mila euro, resi disponibili su iniziativa dell’assessore alla Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità Elena Lucchini, che ha anche allargato il budget complessivo di 3 milioni.

Parchi inclusivi: dove saranno

E dunque Cavenago, Carnate e Usmate, a ciascuno dei quali sono destinati 30mila euro, poi Arcore (28,5), Concorezzo e Lesmo (ciascuno 27). In Brianza poi finanziamenti a Varedo (14mila), Misinto e Cesano (30mila ciascuno). “Il nostro governo regionale – ha detto l’assessore Elena Lucchini – è fortemente impegnato a favorire l’inclusione”, per la quale con questi progetti si potranno potenziare “i processi di socializzazione e di integrazione delle persone con disabilità motorie, sensoriali, intellettive. Saranno nuovi spazi aperti davvero a tutti e beneficio delle nostre comunità”.