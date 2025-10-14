Pericolo in via Varese a Meda: auto “impazzita” contromano carambola su più mezzi e finisce fuori strada. Solo la buona sorte ha impedito che ci registrassero feriti perché nessun pedone è rimasto coinvolto nella traiettoria del veicolo. Fermato il conducente trovato in evidente stato di alterazione psicofisica.

Alla guida ubriaco e contromano semina il panico in strada: intervenute le polizie locali di Meda e Seveso

Episodio di cronaca di particolare rilevanza quello rilevato dagli agenti della polizia locale di Meda in convenzione con i colleghi di Seveso che martedì 14 ottobre sono intervenuti in via Varese a Meda dove un conducente di un autoveicolo, che si è accertato in seguito avere un tasso alcolemico oltre il doppio del limite consentito, ha provocato panico per strada. Il conducente, del quale al momento non sono state rese note le generalità, dopo aver sbandato ha perso il controllo del veicolo che stava conducendo circolando in contromano.

Alla guida ubriaco e contromano semina il panico in strada: la carambola e gli altri mezzi coinvolti

Ne è derivata una carambola: il mezzo dopo aver urtato un primo veicolo è andato a sbattere conto altri due mezzi in marcia e ha poi finito la corsa a margine della strada urtando altri due veicoli. Solo la fortuna ha evitato danni a persone perché- come riferito dal comando di polizia locale di Meda- non vi erano pedoni sulla traiettoria del mezzo. L’episodio ha comprensibilmente generato panico, ma nessuno dei coinvolti (i conducenti dei mezzi urtati) ha riportato ferite. Una scena a cui hanno assistito gli agenti della locale di Meda e Seveso che hanno provveduto ai rilievi del caso e ad elevare le sanzioni. All’uomo è stata ritirata la patente ed è stato denunciato alla procura di Monza. Sequestrato il veicolo.