Albiate: tutto esaurito alla visita a Villa San Valerio, Giuseppe Caprotti cicerone

Sold out nel fine settimana la visita culturale di Villa San Valerio di Albiate, residenza dell’imprenditore Giuseppe Caprotti. Che ha fatto da Cicerone.
Ben 150 visitatori, suddivisi in gruppi, hanno reso sold out la visita culturale di Villa San Valerio di Albiate, residenza dell’imprenditore Giuseppe Caprotti. Aperti eccezionalmente i cancelli della storica villa immersa nel verde del parco regionale della Valle del Lambro, gli ospiti hanno potuto ammirare la bellezza dei giardini privati e il patrimonio arboreo grazie all’iniziativa promossa dall’associazione culturale Piero Gatti di Albiate.

Albiate: tutto esaurito alla visita a Villa San Valerio, l’imprenditore Caprotti ha fatto gli onori di casa

L’evento è andato in scena, col patrocinio del Comune di Albiate, nel pomeriggio di sabato 6 settembre, nell’ambito della Notte Bianca organizzata nelle vie del centro storico del paese. A fare gli onori di casa, è il caso di dirlo, è stato l’imprenditore Caprotti, figlio del fondatore di Esselunga, che ha accolto ed accompagnato i visitatori facendo anche da Cicerone.

Albiate: tutto esaurito alla visita a Villa San Valerio, ha presentato anche le bellezze del parco

Caprotti ha mostrato, ad esempio, alcune particolarità del parco come la presenza di due meravigliose sequoie, ma si è anche trattenuto con i presenti ricordando alcuni aneddoti familiari. Al pomeriggio culturale hanno preso parte, tra gli altri, anche la sindaca di Albiate, Vanessa Gallo, l’assessore al welfare Filippo Viganò e il vicario parrocchiale di Albiate don Renato Aldeghi.

A illustrare le bellezze del parco di Villa San Valerio, la storia della dimora stessa nonché le origini della chiesetta San Valerio, nell’omonima via in cui ha sede la villa, e aperta anch’essa eccezionalmente per l’occasione, sono state guide d’eccezione dell’associazione. Quello di sabato 6 settembre è stato dunque un pomeriggio speciale e molto apprezzato dalle decine di visitatori, non solo albiatesi.

