Ben 150 visitatori, suddivisi in gruppi, hanno reso sold out la visita culturale di Villa San Valerio di Albiate, residenza dell’imprenditore Giuseppe Caprotti. Aperti eccezionalmente i cancelli della storica villa immersa nel verde del parco regionale della Valle del Lambro, gli ospiti hanno potuto ammirare la bellezza dei giardini privati e il patrimonio arboreo grazie all’iniziativa promossa dall’associazione culturale Piero Gatti di Albiate.

Albiate: tutto esaurito alla visita a Villa San Valerio, l’imprenditore Caprotti ha fatto gli onori di casa

L’evento è andato in scena, col patrocinio del Comune di Albiate, nel pomeriggio di sabato 6 settembre, nell’ambito della Notte Bianca organizzata nelle vie del centro storico del paese. A fare gli onori di casa, è il caso di dirlo, è stato l’imprenditore Caprotti, figlio del fondatore di Esselunga, che ha accolto ed accompagnato i visitatori facendo anche da Cicerone.

Albiate: tutto esaurito alla visita a Villa San Valerio, ha presentato anche le bellezze del parco

Caprotti ha mostrato, ad esempio, alcune particolarità del parco come la presenza di due meravigliose sequoie, ma si è anche trattenuto con i presenti ricordando alcuni aneddoti familiari. Al pomeriggio culturale hanno preso parte, tra gli altri, anche la sindaca di Albiate, Vanessa Gallo, l’assessore al welfare Filippo Viganò e il vicario parrocchiale di Albiate don Renato Aldeghi.

A illustrare le bellezze del parco di Villa San Valerio, la storia della dimora stessa nonché le origini della chiesetta San Valerio, nell’omonima via in cui ha sede la villa, e aperta anch’essa eccezionalmente per l’occasione, sono state guide d’eccezione dell’associazione. Quello di sabato 6 settembre è stato dunque un pomeriggio speciale e molto apprezzato dalle decine di visitatori, non solo albiatesi.