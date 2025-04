“Muoviamoci! In marcia insieme verso la scuola” è il titolo dell’iniziativa di promozione alla salute organizzata dall’amministrazione comunale di Albiate, a favore degli alunni della scuola primaria Ungaretti, che ha registrato nella mattinata di venerdì 11 aprile la partecipazione di 24 bambini e l’adesione di genitori e volontari del paese. Quattro le fermate del pedibus segnalate con margherite colorate, simbolo di primavera e di rinascita, in altrettanti punti di ritrovo del paese, gli agenti di Polizia locale erano a supporto per la sicurezza su strada. Grande entusiasmo e allegria nel camminare insieme.

Scuola Ungaretti: soddisfazione ed obiettivi dell’amministrazione comunale

Gli alunni durante la camminata

«L’inizio di un percorso, che si era perso nel tempo, all’insegna della salute, della socialità e della tutela dell’ambiente ha ripreso marcia» commenta l’amministrazione comunale di Albiate. Il secondo appuntamento si terrà a maggio. «L’obiettivo è di riattivare il pedibus almeno una o due volte alla settimana per il prossimo anno scolastico, un’azione prevista all’interno della rete “Citta Sane” a cui il comune di Albiate aderisce» precisa una nota dell’amministrazione di centrosinistra di Albiate, che ha dato impulso ad una precisa progettualità voluta dall’assessore al welfare Filippo Viganò.