Albiate e Seregno, e luce fu: tornata in funzione la torre faro nel quartiere Dosso

Tornata in funzione la torre faro del quartiere Dosso, a cavallo tra Seregno ed Albiate. Un regalo di Natale per la comunità, ma soprattutto per la sicurezza – pubblica e stradale-della zona che da tempo immemore attendeva una risposta nei fatti dopo svariate sollecitazioni. La notizia è stata ufficializzata dalle amministrazioni comunali di Seregno ed Albiate che, insieme. É stata rimessa in funzione la torre faro di illuminazione pubblica della rotatoria del quartiere Dosso, intersezione particolarmente trafficata che dopo una annosa trafila di natura burocratica solo da pochi giorni, e dopo un’attesa lunga anni, ha potuto essere illuminata a dovere.

Torre faro tra Albiate e Seregno riaccesa anche grazie alla sollecitazione del comitato di quartiere

L’intervento – come spiegano i Comuni interessati- è stato realizzato da A2A IP Seregno e consente di restituire luce a un’area importante per la sicurezza e la mobilità di chi vive e attraversa il quartiere.

La rotatoria e la torre faro erano state realizzate a suo tempo dalla Provincia di Milano, in quanto parte della viabilità provinciale. Dopo un lungo periodo di fermo, si è finalmente sbloccata l’impasse amministrativa che ne impediva il ripristino, anche grazie alla sollecitazione del comitato di quartiere. Un risultato concreto che migliora la qualità degli spazi pubblici e la sicurezza per tutta la comunità del quartiere Dosso.

Nei giorni che scandiscono il conto alla rovescia per il Natale, l’accensione della torre farò appare più di un dono molto gradito, ma soprattutto una risposta doverosa ai cittadini. La collaborazione tra i Comuni di Albiate e Seregno conferma nei fatti in particolare anche la volontà espressa all’insediamento (e durante recenti consigli comunali) dalla nuova amministrazione comunale di centrosinistra di Albiate, guidata dalla sindaca Vanessa Gallo.