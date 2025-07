Addio a Renzo Lui, il prof di matematica di generazioni di villasantesi

Prima o poi tutti a Villasanta hanno seguito le lezioni di matematica del professor Renzo Lui, scomparso nei giorni scorsi e le cui esequie sono state celebrate nella chiesa di Sant’Anastasia il 25 luglio.

Addio a Renzo Lui, punto di riferimento per tantissimi studenti

In tanti lo hanno amato e anche un po’ temuto: i suoi studenti della scuola media Fermi a cui ha dedicato gli ultimi venticinque anni della sua carriera di insegnante, e i tantissimi studenti che con la matematica si trovavano a lottare, e che nel professor Lui hanno trovato un valido alleato per recuperare lacune e insufficienze.

Una persona speciale, punto di riferimento per la scuola in paese. Così come la moglie, Rita Barzago, anche lei docente alla media Fermi dove ha insegnato italiano e che qui ha ricoperto anche l’incarico di vicepreside.

Addio a Renzo Lui, il ricordo: «Era un docente preparatissimo»

«Entrambi i coniugi Lui sono persone conosciutissime a Villasanta – ricorda oggi Gianbattista Pini – Era un docente molto bravo, preparatissimo, tanto che ha scritto anche dei libri di matematica per ragazzi. Penso abbia dato ripetizioni di matematica a mezza Villasanta, anche dopo che è andato in pensione. In tanti gli devono molto. È stato davvero una persona significativa per il paese».

Addio a Renzo Lui, il ringraziamento della figlia

Tanti i messaggi di stima e cordoglio anche sui social di Villasanta dei moltissimi ex alunni che hanno voluto lasciare un ricordo del loro prof. «Vi ringrazio moltissimo per la vicinanza – ha risposto con un messaggio per tutti la figlia, Giorgia Lui – Mio padre sarebbe stato felice delle vostre parole».