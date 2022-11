A Triuggio la Caritas raddoppia gli spazi per il servizio del guardaroba solidale

Il guardaroba solidale si fa in due. Le volontarie del servizio, gestito dal gruppo Caritas Triuggio, hanno inaugurato la seconda sala dedicata alla distribuzione di abiti e materiale per la casa alle famiglie in difficoltà. Il guardaroba, che ha sede a Rancate accanto alla chiesa dedicata a Santa Maria Assunta, in passato aveva a disposizione un solo locale. Ora lo spazio è raddoppiato.

Caritas Triuggio: la soddisfazione del referente Riva

«Prima mancava una sala dove accogliere le persone -ha spiegato Francesco Riva, referente di Caritas Triuggio-. Le volontarie dovevano consegnare i vestiti dalla finestra mentre ora c’è uno spazio dedicato all’accoglienza delle persone». Il guardaroba è aperto il primo e il terzo sabato di ogni mese, dalle 9 alle 11. Per usufruire del servizio bisogna prendere appuntamento, chiamando il numero 333/ 129444. «In media abbiamo tre o quattro richieste alla settimana -ha aggiunto Riva-. A Rancate abbiamo soprattutto abiti per adulti ma le volontarie sono così disponibili che quando serve, su richiesta, riescono a recuperare anche abiti per bambini».

Caritas Triuggio: il calendario di iniziative in Avvento

Oltre al servizio guardaroba i volontari Caritas si occupano anche della raccolta di generi alimentari e della distribuzione dei pacchi alle famiglie, che ne fanno richiesta attraverso il progetto “Le famiglie aiutano le famiglie”. Per il periodo di Avvento il gruppo ha differenziato la raccolta settimana per settimana: il 27 novembre olio di oliva e olio di semi, il 4 dicembre scatolame, fagioli, piselli e fagiolini, l’11 dicembre tonno e carne in scatola e infine il 18 dicembre dolci natalizi, merendine e biscotti. Nel 2021 avevano usufruito del servizio alimentare 41 famiglie, per un totale di 358 pacchi distribuiti, mentre al guardaroba solidale avevano avuto accesso 24 famiglie. Sempre lo scorso anno si era svolto il primo mercatino dell’usato tenuto dalle volontarie che aveva permesso di raccogliere 905 euro per i progetti Caritas.