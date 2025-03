Alla biblioteca di Bovisio Masciago russi e ucraini convivono in armonia. Almeno i genitori e i bambini e almeno per la lettura delle favole, che saranno il tema di 4 letture nelle lingue di origine dei cittadini bovisiani di adozione. Il Comune di Bovisio organizza una serie di pomeriggi di letture per i più piccoli nei quali i genitori madrelingua reciteranno le fiabe del loro paese oppure anche fiabe universalmente note come Cappuccetto Rosso, Cenerentola e altre, presso le sale della emeroteca di via Cantù 11.

A Bovisio Masciago favole per tutte le lingue: patrocinio di Fondazione Cariplo

Insomma, in questo progetto messo a punto sotto il patrocinio della Fondazione Cariplo e organizzato dall’associazione culturale Effatàh tutti i genitori stranieri della città avranno la possibilità di portare per un giorno la cultura e la lingua della propria terra di origine all’attenzione delle famiglie bovisiane.

Nei 4 appuntamenti in programma – martedì 11 marzo e a seguire 18, 24, 31 marzo sempre con inizio alle 17 – chiunque lo vorrà, potrà incantare il pubblico di piccini con storie fantastiche. Per il momento sono sicure le letture in russo, in ucraino, in arabo e anche in cinese. Nel prosieguo del programma di pomeriggi, potrebbero unirsi letture in cingalese, brasiliano e thailandese in base alle adesioni che potrebbero via via arrivare.

L’ingresso a genitori e piccoli è libero, previa prenotazione via mail all’indirizzo eventi@comune.bovisiomasciago.mb.it