Serie B: verso Monza-Salernitana, parla Dany Mota

Prima convocazione per Mario Balotelli, Brocchi recupera anche pezzi importanti della rosa come Bellusci, Paletta, Boateng e Gytkjaer. L'occasione è di quelle importanti, anzi la più importante, visto che mercoledì alle 16 all'U-Power Stadium, per l'ultima del 2020, arriva la capolista Salernitana. Parla Dany Mota Carvalho.

LEGGI Serie B: prima convocazione per Mario Balotelli nei 23 per Monza-Salernitana, cronaca su ilCittadinoMB.it

Diego Marturano

Altri articoli