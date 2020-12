Serie B: prima convocazione per Mario Balotelli nei 23 per Monza-Salernitana, cronaca su ilCittadinoMB.it

Prima convocazione per Mario Balotelli tra i 23 di mister Cristian Brocchi per affrontare la Salernitana, mercoledì 30 dicembre alle 16 all’U-Power Stadium. Cronaca della partita in diretta su llCittadinoMb.