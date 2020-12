Serie B, il post partita di Monza-Salernitana 3-0 nelle parole di mister Brocchi

Balotelli è Balotelli, aveva detto il compagno Mota Carvalho alla vigilia. E così è stato: la solita andatura ciondolante, una presenza fisica fuori dal comune (ancor più in cadetteria), qualche gesto stizzoso rivolto agli avversari (ma solo all’inizio della partita) e soprattutto il gol. Immediato. Dopo quattro minuti, per un esordio fortunatissimo. Non giocava da febbraio, non ha più di un’ora nelle gambe, ma rimane un fenomeno. Si parla anche di lui nel post partita di Monza-Salernitana (vinta dai biancorossi per 3-0), con mister Cristian Brocchi