Video Calcio: la Nazionale della Padania riparte dal Trofeo Insubria a Verano Brianza

La Nazionale della Padania riparte dallo SportItalia Village di Verano in Brianza. Dopo la pausa seguita al Covid, la squadra del presidente Alberto Rischio torna in campo per la prima volta e lo fa stra vincendo per 5-0 il confronto con la rappresentativa del Canton Ticino, altra storica compagine delle squadre della Confederation of Independent Football Associations non affiliateFifa. Si tratta di una Padania che, al di là delle conferme sulla consistenza atletica mostrata, inizia una fase nuova della propria storia magari più libera dai significati del passato ma comunque motivata a fare bene valorizzando la cultura lombarda e le particolarità di tantissime realtà particolari in giro per il mondo.