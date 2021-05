Serie B, Brocchi sui playoff: «Abbiamo fatto un’ottima stagione, affrontiamoli con la testa giusta»

Terzo posto in classifica finale per il Monza in stagione regolare. E squadra ai playoff per continuare a inseguire la Serie A. L’avversaria uscirà da Cittadella-Brescia, con i veneti che possono permettersi un pareggio nei 120 minuti. «Abbiamo fatto un’ottima stagione, normale che tutti avremmo voluto concluderla subito: abbiamo avuto momenti belli e meno belli, la terza posizione è un ottimo risultato. Con la testa giusta affrontiamo i playoff, con un risultato conquistato sul campo», dice Cristian Brocchi.

Il Monza, all’arrivo e all’uscita dallo stadio, è stato sostenuto dai cori dei tifosi.



Diego Marturano

