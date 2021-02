Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Serie B, Brocchi dopo Spal-Monza: «Un buon punto e adesso prepariamo l’Empoli»

Mister Brocchi commenta l’1-1 del suo Monza a casa della Spal: "Un buon punto contro una squadra che in casa non lascia quasi nulla". Il mister parla anche dei nuovi arrivati e degli infortunati. Soddisfazione per i due risultati prima di affrontare l’Empoli primo della classe (sabato 6 febbraio, ore 16).

LEGGI Monza, LIVE del big match con la Spal. Succede tutto nel primo tempo: finisce 1-1

Diego Marturano

Altri articoli