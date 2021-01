Monza a Ferrara, big match con la Spal: diretta LIVE a partire dalle 16 Monza ancora senza Balotelli sul campo della Spal a Ferrara, ma con in neoacquisti Diaw, Ricci e Scozzarella, che partiranno dalla panchina. Non convocato, invece, D’Alessandro, appena prelevato dai ferraresi

Il Monza conferma l’undici vittorioso a Brescia, cambiando solo Donati con Sampirisi. Inizialmente in panchina i tre neoacquisti Scozzarella, Diaw e Ricci.

Nella Spal, da valutare la posizione di Seck in quello che sulla carta potrebbe essere un 3-4-2-1 che si trasforma in un 3-5-2 puro.



Le formazioni.

Spal: Berisha, Tomovic, Vicari, Ranieri, Missiroli, Mora, Sala, Strefezza, Seck, Valoti, Paloschi. A disposizione: Thiam, Gomis, S. Esposito, ernicolas, Okoi, Spaltro, Dickmann, Viviani, Moro, Brignola. All: Marino

Monza: Di Gregorio, Sampirisi, Bellusci, Bettella, Carlos Augusto, Barberis, Bettella, Barillà, Gytkjaer, Boateng, Mota Carvalho. A disposizione: Lamanna, Donati, Anastasio, D’Errico, Scaglia, Armellino, Scozzarella, Maric, Ricci, Colpani, Diaw, Pirola. All: Brocchi



Mario Balotelli l’ha solo incrociato, durante il riscaldamento che non ha terminato per l’infortunio che l’ha costretto, dal 4 gennaio in poi, a vedere il campo da lontano. Livio Marinelli di Tivoli, chiamato ad arbitrare il match di oggi, è lo stesso direttore di gara che ha fischiato durante la sfida di Lecce che ha aperto il 2021 del Monza e che si era conclusa con il risultato di 0-0 e l’espulsione nel finale di Giuseppe Bellusci. Accanto a Marinelli, oggi in campo gli assistenti Damiano Margani di Latina e Gianluca Sechi di Sassari. Per Marinelli, altri due precedenti con il Monza, entrambi nel 2014 in Lega Pro: Alessandria-Monza e Monza-Pavia.

Lo scorso 24 novembre, a Ferrara il Monza scese in campo in formazione ampiamente rivista e subì il 2-0 dei padroni di casa che significò eliminazione dal torneo per i biancorossi, passaggio del turno per gli estensi, che trovarono prima il Sassuolo e poi, proprio mercoledì, la Juventus. Proprio in virtù dell’impegno di coppa, che ha visto gli emiliani estromessi dalla Coppa per il 4-0 patito, il Monza ha acconsentito a posticipare di un giorno il match.

A novembre, per il turno di Coppa Italia, furono solo tre gli effettivi titolari di Brocchi rispetto alla sfida del Brianteo a settembre, che aprì la stagione di B: Maric, Sampirisi e Machin. Nell’undici d’avvio di Marino, rispetto alla partita di inizio campionato, confermati solo Missiroli, Strefezza e Brignola. Ma se a settembre la Spal non riuscì mai a tirare in porta, nell’incontro di fine novembre in Coppa fu una partita equilibrata nel gioco, ma con molte più occasioni per i ferraresi. Là davanti, per il Monza il solo Gytkjaer nella ripresa trovò l’incrocio con un destro di prima, per la Spal un palo e più occasioni, oltre che il gol su rigore di Paloschi e la grande rete di Brignola con un destro a giro.

Il Monza ha chiuso il girone d’andata al secondo posto con 34 punti in classifica. Con la proiezione della vittoria a tre punti, i biancorossi in B avevano fatto meglio solo una volta, nella stagione 1976-1977, con 37 punti.



Giornata umida ma non particolarmente fredda, quella di Ferrara. Il Monza ci arriva ricordando quel 15 giugno del 1997, quando con Gigi Radice in panchina batté il Carpi 3-2 per lo spareggio che le valse la B.

I ferraresi si presentano all’appuntamento forti delle statistiche raccontano di aver trovato il gol in ciascuna delle ultime 4 partite di campionato, dopo che era rimasta a secco in quattro delle cinque precedenti.

Il Monza, da parte sua, si presenta al Mazza come la squadra che ha segnato più di ogni altro sugli sviluppi di palla inattiva: 11 reti, al pari del Brescia. Al tempo stesso, Monza blindato come nessuno proprio nelle situazioni di calcio piazzato: solo tre gol incassati, meno di tutti e nessuno come Brocchi e ragazzi in questa situazione.

Monza attivissimo sul mercato con gli acquisti di Diaw e D’Alessandro, ma anche pronto ad affrontare un’importante trasferta come quello di oggi a Ferrara, che il Cittadino seguirà con una diretta web dalle 16.

Brocchi potrà disporre di Diaw, Ricci e Scozzarella, nuovi arrivi del mercato di metà stagione, ma per a la sfida dello stadio Mazza non avrà a disposizione l’ex spallino D’Alessandro, tra gli indisponibili con Balotelli e Paletta. Il Monza, secondo in classifica, si scontra con la squadra attualmente quinta, dalla quale è stata sconfitta in Coppa Italia . Proprio grazie a quella vittoria la Spal era poi arrivata a incontrare nei giorni scorsi la Juventus dalla quale è stata battuta 4-0 mercoledì scorso.

L’ultimo successo del Monza contro la Spal in Serie B è arrivato proprio in trasferta, febbraio 1980: 2-0 per i biancorossi, grazie alle reti di Daniele Massaro e Paolo Monelli (Massaro segnò il gol decisivo dell’1-0 anche nel match d’andata di quella stagione).

Sfida numero 16 in Serie B tra Spal e Monza, per un bilancio che recita quattro vittorie a favore degli emiliani, cinque dei brianzoli e sei pareggi, compresi gli ultimi due (0-0 sia nell’aprile 1993 che lo scorso settembre).

