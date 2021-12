Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Monza: la visita in Questura disegnata dai bambini, il ringraziamento alla polizia

"Così ci hanno ringraziato i bambini che abbiamo ricevuto in Questura il 20 dicembre". Emozione per il personale della Polizia di Monza che ha ricevuto un video composto dai disegni realizzati dagli alunni di 5°B della primaria di San Fruttuoso dopo la visita di inizio settimana . Un posto d'onore anche per Frida dell'Unità cinofila.