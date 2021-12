Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Visita alunni San Fruttuoso in Questura (Foto Questura)

Monza: piccoli poliziotti crescono, alunni della primaria di San Fruttuoso in visita in Questura - FOTO L’arrivo sul pullman della Polizia, la visita alla centrale operativa e sulle auto di servizio e l’incontro con l’unità cinofila. E poi educazione stradale su un circuito realizzato nel piazzale della Questura: una mattinata indimenticabile.

Tutto come previsto, dall’arrivo In Questura sul pullman della polizia alla visita alla centrale operativa fino all’incontro con l’unità cinofila e lezioni di educazione stradale. Una mattinata davvero originale quella trascorsa lunedì 20 dicembre da un gruppo di alunni della scuola primaria di San Fruttuoso. Nella centrale operativa i ragazzi, accompagnati dalle insegnanti, hanno potuto osservare le attività degli operatori che ricevono le richieste di intervento provenienti dalla cittadinanza e coordinano le attività degli equipaggi in servizio sul territorio.

Sono quindi saliti a bordo delle vetture della Polizia di Stato e hanno potuto apprendere le diverse possibilità di impiego nei servizi di polizia del’unità cinofila.

Nel cortile della Questura, a cura del personale della Sezione Polizia Stradale di Monza è stato realizzato un divertente e istruttivo percorso a misura di ciclisti e pedoni per apprendere le regole della circolazione stradale, anche attraverso un video.

Alla conclusione, augurandosi Buon Natale, a tutti sono stati donati un cappellino ed uno zainetto con il logo della Polizia di Stato. Si è trattato di una iniziativa, come detto dalla Questura, che ha offerto: «un’istantanea del lavoro che quotidianamente svolgono i poliziotti al servizio della collettività, contribuendo a rafforzare la percezione di una Polizia di Stato sempre più prossima ai bisogni dei cittadini e pronta a garantire la loro sicurezza».

