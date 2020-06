Monza in B, parla Adriano Galliani: «Abbiamo in testa la serie A»

«Ci siamo messi in testa l’obiettivo massimo: noi vogliamo portare questa città, questa squadra, in serie A». L’ad Adriano Galliani ha giocato a carte scoperte nella conferenza stampa, martedì in Comune, per il Monza in serie B. E ha messo sul tavolo subito la più pesante: la serie A. E poi il racconto di come è nato l’acquisto della società, il budget, il primo colpo della serie B (“che di nome fa Andrea e cognome Barberis”) e lo stadio. LEGGI la notizia (VAI)

Diego Marturano

