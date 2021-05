Monza eliminato dai playoff (e ancora in B), Brocchi tra passato e futuro: «Restano amaro in bocca e delusione»

Mister Brocchi commenta il mancato traguardo: dopo la sconfitta per 3-0 subita in trasferta e nonostante la vittoria di giovedì sera per 2-0, sui 180 minuti della semifinale il Monza non raggiunge la Serie A. Amarezza e delusione al termine di una stagione che la squadra avrebbe potuto chiudere al secondo posto, e promosso, anziché al terzo che ha mandato ai playoff.

«Sarebbe stato meritato e un gol sarebbe stato meritato anche nella partita strana di Cittadella, rimangono l’amaro in bocca e la delusione. Perché ci credevamo. È stato molto difficile», dice il mister che ha ancora un anno di contratto (ma la società starebbe facendo delle valutazioni).

Che poi analizza la stagione partendo da lontano, da quando il mister e la nuova proprietà sono arrivati in città. Con uno sguardo all’anno prossimo.

LEGGI la cronaca del match e GUARDA le foto (VAI)

Diego Marturano

Altri articoli