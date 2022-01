Incendio alla ReTech Life di Usmate, il racconto del titolare: «È bastato un attimo»

Il titolare della ReTech Life di Usmate Velate racconta gli attimi in cui è divampato l'incendio e si è rapidamente esteso nel magazzino di via Modigliani. Giorgio Biella ha detto: "In un secondo, buttato via il lavoro che facciamo dal 2008" (intervista di Valeria Pinoia). LEGGI la notizia (VAI)