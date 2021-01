Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Genitori in piazza a Monza: «Chiude tutto, apriamo le scuole»

Genitori in piazza a Monza alle 17 di venerdì 15 gennaio 2021 per sostenere gli studenti e la causa della riapertura delle scuole superiori, sempre più lontana con la zona rossa: «Chiude tutto, apriamo le scuole» dicono. Dalla loro parte anche il sindaco Dario Allevi in piazza con l'assessore Pier Franco Maffè (immagini di Alessandra Sala) - LEGGI la notizia (VAI)