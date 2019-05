Calcio, serie C: Monza a Bolzano per l'ultima prima dei playoff. E della finalissima di Coppa Italia

Ultima partita di stagione regolare per il Monza che domenica 5 maggio alle 15 scende in campo a Bolzano nello scontro diretto contro il Sud Tirol per il quinto posto del girone B della serie C. Armellino squalificato e Galli a riposo per mister Brocchi, ma è ipotizzabile una formazione rivoluzionata: mercoledì 8 maggio il Monza si gioca a Viterbo la finale di ritorno della Coppa Italia di serie C. E la testa non può che essere rivolta alla trasferta per il trofeo. LEGGI Come seguire il Monza a Viterbo

Diego Marturano

