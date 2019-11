Calcio, Monza fuori dalla Coppa: Brocchi spiega perché

Mister Cristian Brocchi commenta l’eliminazione del Monza dalla Coppa Italia di serie, stop ai sedicesimi per la sconfitta ai supplementari con la Coppa Italia. «Perdere dà fastidio, perdere così dà ancora più fastidio: ma le ingenuità si pagano. Bisogna fare in modo che non succeda più», dice. Sabato sera Monza di nuovo in campo con la Carrarese, al Brianteo alle 20.45. LEGGI La cronaca live di Monza-Pro Patria (VAI)