Calcio, le interviste post Monza-Samb: parlano Anastasio e Brocchi

Dopo Monza-Sambenettese al Brianteo, finita 3-2, parlano Stanco e Roselli per la Samb, Anastasio e Brocchi per il Monza. Anastasio commenta la prodezza da fuori area al 96' ("Lo provo, è una mia qualità"), mentre il mister biancorosso parla di "grande cuore e di un grande gol che non è solo fortuna, ma la fortuna a volte la si va anche a cercare". LEGGI anche la notizia (VAI)

Diego Marturano

