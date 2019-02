Armando Anastasio in gol per la terza rete del Monza contro la Sambenedettese (Foto by Fabrizio Radaelli)

Calcio serie C: il Monza batte la Sambenedettese nel recupero, ora Vercelli in coppa Il Monza di mister Brocchi strappa al 96’ la vittoria in casa contro al Sembenedettese per 3-2 e si prepara ad affrontare gli ottavi di Coppa Italia: mercoledì al Brianteo arriva la Pro Vercelli. Fabio Capello in tribuna.

Sono serviti sei minuti di recupero al Monza per vincere la sfida contro al Sambenedettese di sabato 2 febbraio. In vantaggio al Brianteo al 15’ con un gol di Andrea Brighenti, i ragazzi di mister Brocchi sono stati raggiunti solo un paio di minuti dopo su rigore di Elio Caldarini. Soltanto all’inizio del secondo tempo lo stallo è stato rotto con una seconda rete dei biancorossi, che al 52’ hanno raddoppiato con Ettore Marchi. Il vantaggio è stato mantenuto dal Monza per venti minuti ma Francesco Stanco ha siglato il pareggio al 72’, a un quarto d’ora dal termine della partita. Che però ha goduto di molti minuti di recupero: ed è lì, al 96’, che l’undici di casa ha trovato il definitivo sorpasso con Armando Anastasio che ha dato la vittoria ai monzesi per 3-2. In tribuna con l’amministratore delegato Adriano Galliani c’era Fabio Capello.

Ettore Marchi dopo il secondo gol del Monza al Brianteo

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Ora il Monza, con una partita in più, è a dieci punti dalla capolista Pordenone (46) e a soli due punti dalle dirette inseguitrici della vetta (Triestina e Imolese), dietro a FaralpiSalò (37) e alla pari con la Fermana. Sabato 9 dovrà vedersela proprio con la Triestina in trasferta per la 25esima giornata del campionato di serie C, nel gruppo B. In settimana invece i biancorossi devono affrontare gli ottavi di coppa Italia: mercoledì 6 febbraio alle 14.30 sfidano la Pro Vercelli al Brianteo, squadra in testa al gruppo A della stessa serie.

Monza Monza - Sambenedettese 3 - 2 Fabio Capello in tribuna con Adriano Galiani

(Foto by Fabrizio Radaelli)

© RIPRODUZIONE RISERVATA