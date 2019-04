Calcio: le interviste dopo Monza-Fermana, Brocchi soddisfatto

Brocchi soddisfatto dopo il 3-0 del suo Monza contro la Fermana, anche se "avremmo potuto chiuderla prima". Soddisfatto anche per l'impegno dei giocatori, quelli in campo e quelli entrati a gara in corso. Nel dopo partita ha parlato anche l'allenatore della Fermana, Destro. LEGGI anche la notizie e GUARDA le foto (VAI)