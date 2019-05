Calcio, Brocchi dopo l’eliminazione del Monza dai playoff: «Amaro in bocca, ricominciamo dal primo giorno»

Nella serata di Imola, mister Cristian Brocchi commenta a caldo l’eliminazione del suo Monza dai playoff di serie C. I biancorossi hanno vinto 3-1, hanno pareggiato le sorti col match dell’andata ma è passato l’Imolese per una classifica migliore al termine della stagione regolare. «Resta l’amaro in bocca, ci abbiamo provato: l’anno prossimo ricominciamo a lavorare dal primo giorno», dice. Intervista di Stefano Arosio. LEGGI anche la notizia (VAI)

Chiara Pederzoli

