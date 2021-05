Brocchi commenta Salernitana-Monza: la settimana difficile, il ritorno di Galliani e Balotelli

C'è soddisfazione nelle parole di mister Cristian Brocchi nel dopo gara di Salernitana-Monza, finita 3-1 per i brianzoli. La soddisfazione per l'impegno in campo dopo una settimana non facile, per il ritorno allo stadio dell'ad Galliani, per i gol di Mario Balotelli e Frattesi. LEGGI la cronaca live (VAI)

Chiara Pederzoli

Altri articoli