Acta Reboot 2025: le sfide di Long covid e resistenza ai farmaci

La quarta edizione di “Acta Reboot”, l’appuntamento annuale che riunisce i maggiori esperti italiani e internazionali di malattie infettive e microbiologia, quest’anno si è svolto sulle due giornate consuete nello scenario di Milano Verticale alle spalle di piazza Gae Aulenti a Milano. Tra Intelligenza artificiale e ultime frontiere dei vaccini è proseguito il lavoro di confronto e informazione iniziato subito dopo l’emergenza pandemica con l’informazione e l’aggiornamento sullo stato di avanzamento della ricerca con i virus che evolvono sempre più rapidamente in uno scenario globale in continua evoluzione. Presente Paolo Bonfanti, direttore della Struttura Complessa di Malattie Infettive della Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori.

