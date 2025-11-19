Video La camminata da Desio a Seregno per Mario Sala sotto la pioggia

Federico Romani “bendato” ha chiuso ufficialmente la Terza edizione della “Camminata delle Città”. Il presidente del Consiglio regionale di Regione Lombardia ha chiuso ufficialmente la marcia non competitiva da Desio fino a Seregno e ritorno, che ogni anno raccoglie centinaia di conoscenti e amici di Mario Sala, il commerciante morto nel 2023 per un tumore al Pancreas. Gli 800 intrepidi che hanno preso parte a questa edizione sotto una pioggia battente: tanti erano i fedelissimi del ricordo di Sala, che per niente al mondo avrebbero perso l’appuntamento.