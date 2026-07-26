Video Disastro di Seveso: in mostra a Milano gli atti del primo processo, conservati all’Archivio di Stato

Anche Milano ricorda i 50 anni del disastro di Seveso. E lo fa approfondendo gli atti e i documenti del primo processo, conservati all’Archivio di Stato fino ad oggi e finalmente resi pubblici. Fino al 26 agosto saranno visionabili nelle sale mostre del complesso di via Senato, in pieno centro. Nella rassegna, inaugurata alla presenza del sindaco, sono visionabili gli atti del processo ma anche gli originali di lettere anonime e gadget che arrivano direttamente dalle disposizioni sanitarie di quei mesi drammatici. Dopo la pausa di fine estate la rassegna riaprirà fino a fine anno, visitabile su prenotazione.