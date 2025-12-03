Video Seregno celebra Nanni Valentini: mostra diffusa fino al 6 gennaio con le opere preparate per il 1985

La mostra dedicata da Seregno all’artista visivo Nanni Valentini salda un vecchio conto aperto con lo scultore e pittore morto nel 1985, proprio mentre la città di Seregno si apprestava a celebrarne il talento con una grande rassegna di opere appositamente preparate per quell’evento, che non si realizzò mai. Ora le opere di Valentini, insieme a pezzi unici di Antonio Triacca che del maestro fu collega e amico, saranno visitabili fino al 6 gennaio 2026 presso la Sala Gandini, alla Galleria Mariani e alla sala Minoretti del centro pastorale Monsignor Ratti.

Sabato si è svolta la presentazione della rassegna con un duplice momento, all’Auditorium per la presentazione del libro “Nord Nord” di Marco Belpoliti e a seguire presso la sala Gandini con la presentazione della mostra.