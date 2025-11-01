Video Arcore, le opere giovanili di Nanni Valentini in Villa Borromeo: le interviste all’inaugurazione

A quarant’anni dalla sua scomparsa Arcore accoglie l’arte di Nanni Valentini negli spazi prestigiosi di Villa Borromeo. È stata inaugurata il 30 ottobre la mostra dedicata alle opere giovanili dell’artista marchigiano, una cinquantina di lavori realizzati da Valentini tra il 1948 e il 1968. Al taglio del nastro erano presenti il direttore dell’Archivio valentini, Sergio Riva, curatore della mostra, Tiziana Valentini, la figlia dell’artista che fu anche docente all’istituto d’arte di Monza, l’assessora alla cultura, Elvira De Marco e il sindaco, Maurizio Bono. L’allestimento resterà aperto al pubblico il sabato e la domenica, fino al 30 novembre.