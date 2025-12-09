Video Carate Brianza: le parole del ministro Giuli alla mostra di Tiziano

L’8 dicembre il ministro Alessandro Giuli è salito fino a Villa Confalonieri di Carate Brianza per celebrare la conclusione della mostra dedicata all’ultimo quadro dipinto da Tiziano Vcellio, la Venere che benda Amore. Ad accoglierlo c’erano l’onorevole Maurizio Lupi per la Fondazione Costruiamo il Futuro e i curatori della mostra con il vice direttore di Gallerie d’Italia di Milano, Giovanni Morale. Dopo un mese e mezzo di esposizione straordinaria la sala brianzola ha visto l’ingresso di circa 25mila visitatori, prima di rientrare nella sua dimora alla Galleria Borghese di Roma.