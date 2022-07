Video Tram Milano-Limbiate a rischio: parola ai pendolari

Il tram Milano-Limbiate rischia di essere sospeso entro il prossimo autunno e il Cittadino è andato a parlare con i pendolari. Gli incontri tra Milano e i sindaci sono già iniziati, l’auspicio è che quanto prima si arrivi all’attivazione di un tavolo di lavoro. Ma la posizione dei responsabili del funzionamento della FrecciArancio è delineata: la linea non garantisce i requisiti di sicurezza, essendo fortemente degradata e con forti criticità di manutenzione. Ciò significa che prima dell’inizio dei lavori di ammodernamento, già finanziati, la linea che serve centinaia di utenti ogni giorno, potrebbe essere sospesa. Un problema in più per i pendolari, un grave problema per chi è affezionato al servizio su rotaia e un po’ meno ai bus che già oggi coprono una parte del servizio giornaliero. In alcune zone dove il tram passa in pieno centro abitato, come a Cassina Amata, l’aumento dei mezzi su gomma viene visto come un problema non irrilevante.