Video Monza, il ricordo di Lucio Dalla al Manzoni per La Meridiana e Capirsi Down: le interviste

Marco Ferradini con la figlia Marta, il virtuoso della batteria jazz Alessio Pacifico e Cisco Sbano sotto la direzione artistica di Paolo Tomelleri, ai fiati in tantissime produzioni da Celentano, Finardi a Jannacci con il quale collaborò dagli anni 50 fino agli anni più recenti. Sarà un all star assoluto il cast di “RicorDalla” la serata di musica e spettacolo in programma il 9 marzo al Teatro Manzoni per iniziativa dei Lions, Capirsi Down, Cooperativa le Meridiana con il Comune di Monza. Il ricavato della serata andrà per il prossimo progetto della associazione rappresentata da Cristina Milanesi, il riadattamento di Villa Valentina in via Spallanzani. I posti sono già quasi tutti esauriti, per l’acquisto dei biglietti occorre rivolgersi allo 039 3905429 (tutti i giorni 10-18); mail claudia.giorgetti@cooplameridiana.it.