Video Il primo compleanno dell’associazione Produttori Luganega di Monza

A un anno esatto dalla sua nascita, l’associazione Produttori Luganega di Monza si è radunata al ristorante ” Fantello” per celebrare il primo anniversario di un gruppo che è già aumentato per numero di produttori e ha avuto un bum di adesioni per i sostenitori. Presenti il presidente Aurelio Sala con la decina di soci fondatori e il consigliere regionale Alessandro Corbetta.

Il primo compleanno dell’associazione Produttori Luganega di Monza: chi c’era

Reginetta indiscussa della serata, la speciale luganega brianzola nelle sue diverse preparazioni e con l’ambizione di uscire dai confini territoriali locali per diffondere in giro per l’Italia il suo gusto, la sua speciale consistenza quasi come un brand locale. Presente anche Enrico Dalceri, in arte Mabilia Colombo dei Legnanesi, che c’era alla presentazione dell’associazione in Villa Reale l’anno scorso e c’è stato anche a spegnere idealmente la candelina di questo primo anno di attività del gruppo.