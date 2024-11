Video Bovisio Masciago: presentata la biografia di padre Luigi Monti

La vita e le gesta del Beato Luigi Monti prima che una volta diventato santo, entri nella iconografia della Chiesa Cattolica. Sabato sera, la chiesetta di San Martino era piena di concittadini bovisiani e brianzoli arrivati in città per assistere alla presentazione del libro biografia “Tutti in arresto”, firmato dal giovane storico locale Olmo Guagnetti che ha ricostruito le avventurose vicende del religioso fondatore della Congregazione dei Figli dell’Immacolata Concezione. Arrestato per cospirazione durante la dominazione austriaca, rimasto in galera 2 mesi prima di essere scagionato completamente. Quello che è uscito dalla serata, non è tanto o non è solo un eroe del Risorgimento italiano ma una figura di religioso che aveva solo in Dio e nella Chiesa i suoi punti fermi, tanto da venire avversato anche dopo l’Unità d’Italia persino come filo austriaco. Classica figura di pensatore libero in una società e in una Chiesa troppo ingessate, diffidenti e poco aperte al cambiamento, come erano quelle lombarde a cavallo dei moti risorgimentali.