Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Carabinieri in azione a Seregno

Seregno: ladri maldestri cercano di forzare il lettore di un distributore. Poi scatta l’antifurto e scappano Sempre a Seregno fermato anche un uomo che girava per le strade a torso nudo durante la notte in stato di evidente alterazione

Nelle prime ore idi venerdì 27 giugno a Seregno, in via Milano 20, ignoti malviventi hanno tentato di forzare il lettore di banconote posizionato all’interno del distributore di benzina . Poi hanno tentato di forzare la colonnina relativa all’inserimento delle monete per l’autolavaggio. L’antifurto li ha bloccati.

Sempre nella notte tra venerdì 26 e sabato del 27 giugno a Seregno, i carabinieri della Compagnia Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un cittadino rumeno, 30enne , incensurato, disoccupato, per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto d’indicazione sulla propria identità.

Si aggirava a Seregno a piedi a torso nudo, in stato di alterazione psico-fisica verosimilmente dovuta all’assunzione di alcool. Ha tentato di allontanarsi, urlando e proferendo farsi incomprensibili in lingua straniera.

Durante le citate fasi, lo straniero ha tentato di colpire uno degli operanti venendo prontamente bloccato e condotto in Caserma per gli accertamenti del caso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA