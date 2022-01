«Concorso ufficiali dei carabinieri, una grande opportunità per ragazze e ragazzi della Brianza» Il comandante provinciale, colonnello Gianfilippo Simoniello, illustra come poter diventare un “manager” dell’Arma con compiti di comando e possibilità di esperienze all’estero. È possibile presentare domanda entro il 15 febbraio.

C’è una grande opportunità per ragazzi e ragazze diplomandi e neodiplomati della provincia di Monza e Brianza: diventare un ufficiale dei Carabinieri, un “manager” dell’Arma con compiti di comando e alta responsabilità e possibilità di missioni all’estero. È infatti aperta fino al 15 febbraio la possibilità di prendere parte a un concorso nazionale per Allievi Ufficiali che prevede due anni di formazione alla Accademia di Modena e tre alla Scuola Ufficiali di Roma.

A parlarne, con evidente cognizione di causa, è nientemeno che il comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Gianflippo Simoniello, che, oltre ad avere frequentato la Scuola Militare Nunziatella, ha tra l’altro diretto a Roma proprio l’Ufficio concorsi al Centro nazionale selezione e reclutamento. Ma che, soprattutto, è l’esempio lampante di ciò che un giovane ufficiale potrebbe un giorno trovarsi a fare: gestire decine di uomini e donne in divisa di un territorio di quasi un milione di abitanti per garantirne la sicurezza.

«Si tratta di un percorso altamente qualificante per i ragazzi e le ragazze anche in un contesto, come quello della nostra provincia, dove c’è una grande offerta di lavoro – dice il colonnello – un cammino formativo di 5 anni che porta ad ottenere la laurea in Giurisprudenza. Si deve ovviamente tenere conto che un ufficiale non avrà un ruolo stanziale, farà esperienze in tutto il territorio nazionale e anche all’estero, ma con una funzione di leadership e non di gregario».

Una delle cinque nuove Alfa Giulia in dotazione all’Arma provinciale

Forte della sua esperienza il colonnello consiglia vivamente questa opportunità a chi abbia innanzitutto grandi motivazioni: «Si tratta indubbiamente della prima e imprescindibile caratteristica per intraprendere questo bellissimo e impegnativo cammino, assolutamente totalizzante e che richiede grande tenacia» dice.

Un traguardo di assoluto prestigio che può essere solo di poche eccellenze selezionate: non a caso i posti a disposizione per l’impegnativo percorso formativo sono 60 e per l’accesso, oltre a prove scritte, ci sono anche test attitudinali e fisici. La pratica dello sport, come equitazione e paracadustismo, è tra l’altro tra le discipline previste in Accademia e poi alla Scuola Ufficiali, dove si trascorrono 5 anni, 24 ore su 24, in un ambiente dalla forte caratterizzazione militare. Il percorso di selezione avverrà poi tra febbraio ed agosto per arrivare a settembre con i 60 ammessi.

Per presentare la domanda per partecipare al concorso occorre accedere al link ( http://www.carabinieri.it/concorsi/area-concorsi/calendario-concorsi/concorso-per-esami-per-ammissione-al-204-corso-accademia-per-la-formazione-di-base-degli-ufficiali-arma-dei-carabinieri ) ed essere dotati di Spid o lettore di tessera sanitaria – carte d’identità elettronica.

