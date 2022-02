Un po’ di Brianza nei Meduza che hanno fatto ballare il Festival di Sanremo: il video Nella prima serata del Festival di Sanremo sul palco dell’Ariston sono saliti i Meduza ovvero Simone Giani di Gorgonzola, Luca De Gregorio di Peschiera Borromeo e Mattia Vitale di Verano Brianza.

La Brianza che balla è arrivata a San Remo. Nella prima serata della 72esima edizione del Festival della Canzone Italiana sul palco dell’Ariston sono saliti i Meduza ovvero Simone Giani di Gorgonzola, Luca De Gregorio di Peschiera Borromeo e il brianzolo Mattia Vitale, 35 anni di Verano Brianza e una lunga gavetta come dj nei locali di Milano e dintorni alle spalle.

Nel 2014 inizia l’avventura di produttore e cinque anni più tardi, siamo nel 2019, arriva il progetto musicale dei Meduza e la pubblicazione del singolo “Piece of Your Heart” in collaborazione con il duo di produttori inglesi Goodboys. Il singolo ha raggiunto la seconda posizione della Uk Singles Chart e il 20 novembre 2019 è stato nominato ai Grammy Awards nella categoria “Miglior registrazione dance”. Sempre nel 2019 i Meduza pubblicano “Lose Control” e l’anno successivo è il turno di “Born to Love” e “Paradise”. La rivista Forbes li ha eletti artisti italiani più ascoltati al mondo su Spotify nel 2020. Il 22 marzo 2021 sono stati i primi artisti italiani ad esibirsi live nel noto show televisivo americano “The Ellen DeGeneres Show”.

GUARDA L’ESIBIZIONE

Dal tetto del mondo al palco di Sanremo

Su le mani con i @meduzamusic

Guarda la clip integrale qui https://t.co/vIHqLyseJV #Sanremo2022 pic.twitter.com/0HyZ2ggmET— RaiPlay (@RaiPlay) February 1, 2022

Martedì sul palco sanremese hanno portato “Tell It to My Heart” pubblicato il 29 ottobre dello scorso anno col cantautore irlandese Hozier: in meno di 24 ore il brano ha totalizzato un milione di stream.

All’Ariston per oltre sette minuti hanno fatto ballare il pubblico: la musica house coi Meduza è entrata ufficialmente nel tempio della musica italiana e lo ha fatto in grande stile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA