Sanremo 2020: la versione di Bugo (ma Morgan non fa marcia indietro)

Continuano le versioni contrapposte tra Morgan e Bugo dopo l’abbandono e la squalifica dei due musicisti da Sanremo nella serata di venerdì 7 febbraio. Nella giornata di sabato, dopo la telefonata tra il monzese e Red Ronnie diffusa da quest’ultimo e da lui sintetizzata in “la strategia (dell’entourage di Bugo, ndr) era di far sì che Morgan abbandonasse il Festival esasperato, così Bugo sarebbe rimasto in gara da solo”, è intervenuto Simone Bertolotti, compositore e direttore d’orchestra che ha prodotto la canzone “Sincero”.

“Buongiorno Red Ronnie, sono Simone Bertolotti, direttore d’orchestra, produttore e coautore del brano “Sincero”. Non avrei mai né voluto, né immaginato di finire in una tale polemica, ma essendo stato, sia protagonista del fatto, che citato più volte a sproposito, ho il dovere di far chiarezza. Questo messaggio è per fugare ogni dubbio sulla vicenda Bugo Morgan, che ha valso la squalifica dal festival di sanremo, e per replicare in modo onesto e comprovabile, alle dichiarazioni del tutto irreali divulgate da Marco Castoldi (in arte Morgan). È giusto che si sappia la verità. E la verità ha un solo modo di essere fornita: dimostrandola”.

Morgan è stato poi invitato a Casa Sanremo, dove ha ribadito la sua posizione.

