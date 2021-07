Trofeo Berlusconi, i convocati di Stroppa per Monza-Juventus: cronaca live su ilCittadinoMb Mister Stroppa ha convocato i suoi giocatori per Monza-Juventus, gara valida per la 25° edizione del Trofeo Luigi Berlusconi. Partita a porte chiuse: per seguirla, diretta tv su Italia 1 e cronaca live su ilCittadinoMb.it.

Mister Giovanni Stroppa ha convocato i suoi giocatori per Monza-Juventus, gara valida per la 25° edizione del Trofeo Luigi Berlusconi e debutto stagionale ufficiale con le nuove divise da gioco. Partita in programma sabato 31 luglio alle 21 all’U-Power Stadium a porte chiuse: per seguirla, diretta tv su Italia 1 e cronaca live su ilCittadinoMb.it.

A disposizione del mister Donati, Anastasio, Caldirola, Bellusci, Machin, Gytkjaer, Valoti, Sommariva, Pedro Pereira, Di Gregorio, Barillà, Siatounis, Rubbi, Scozzarella, Maric, Colpani, Paletta, Carlos Augusto, Sampirisi, Brescianini, D’Alessandro, Pirola.

© RIPRODUZIONE RISERVATA