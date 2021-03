Serie B: tegola per il Monza, infortunio al ginocchio per Gytkjaer Stop per Christian Gytkjaer: l’attaccante si è infortunato al ginocchio sinistro in allenamento. I tempi di recupero verranno valutati nei prossimi giorni

Tegola per il Monza e per mister Cristian Brocchi: stop per Christian Gytkjaer per un problema a un ginocchio. L’attaccante si era fermato al termine della seduta di mercoledì e gli accertamenti hanno evidenziato una lesione parziale del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. I tempi di recupero verranno valutati nei prossimi giorni. Potrebbe fermarsi almeno per un paio di settimane.

