Serie B: tamponi negativi, il Monza può tornare in campo Tutti negativi i tamponi molecolari a cui si sono sottoposti mercoledì i giocatori del Monza al termine della quarantena disposta dall’Ats. Squadra a Monzello dal 3 gennaio, il programma delle partite.

Tutti negativi i tamponi molecolari a cui si sono sottoposti mercoledì i giocatori del Monza al termine della quarantena disposta dall’Ats per i casi di positività al covid nel gruppo squadra che avevano costretto al rinvio di due partite.

L’Ats della Brianza ha quindi autorizzato l’AC Monza a riprendere l’attività sportiva, nel rispetto delle previsioni dei protocolli federali. La ripresa degli allenamenti è fissata per lunedì 3 gennaio a Monzello.

Il Monza torna in campo in trasferta il 13 gennaio per il recupero della partita con il Benevento. Fischio d’inizio alle 20.30.

Per il programma delle giornate 19 e 20 (la prima di ritorno) la Lega Serie B ha comunicato che il Monza ospiterà il Perugia domenica 16 gennaio alle 16.15 e la Reggina sabato 22 gennaio alle 14.

La società ricorda che i biglietti acquistati prima dei rinvii rimangono validi. E informa che i tifosi che potranno chiedere il rimborso dei biglietti e carnet relativi a Monza-Perugia, December Pack (solamente per le 2 gare non disputate: Monza-Perugia e Monza-Reggina), Christmas Pack.

