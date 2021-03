Serie B: Monza a Frosinone senza Boateng, Balotelli e Pirola Il Monza va a Frosinone per l’impegno infrasettimanale di Serie B senza Boateng, Balotelli e Pirola. I convocati di mister Brocchi.

Ancora assente Boateng, il Monza nella trasferta di Frosinone deve fare a meno anche di Mario Balotelli e Pirola. Rientra invece Gytkjaer. Mister Cristian Brocchi dopo la rifinitura di lunedì mattina a Monzello ha convocato i 24 per l’impegno infrasettimanale di campionato. Dopo lo 0-0 col Cittadella, il Monza è sempre secondo in classifica (43) dietro all’Empoli (46).

Ci sono Lamanna, Donati, Anastasio, Bellusci, Barberis, Gytkjaer, D’Errico, Sommariva, Frattesi, Bettella, Scaglia, Barillà, Armellino, Di Gregorio, Scozzarella, Maric, Ricci, Colpani, Paletta, Carlos Augusto, Sampirisi, Mota Carvalho, Diaw, D’Alessandro.

Boateng, che nei giorni scorsi si è allenato con il figlio Maddox come documenato sui social, è indisponibile ancora a causa dello stiramento che lo ha fermato nelle ultime due partite, Balotelli per affaticamento. Non convocato Pirola per riposo precauzionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA